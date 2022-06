Vollbremsung erzwungen

Bereits am Donnerstag, 23. Juni, hatte ein Unbekannter auf der Schönau einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wie die Ermittler mitteilten, war der Unbekannte kurz nach 13 Uhr mit einem orangefarbenen Kastenwagen in der Sonderburger Straße in Richtung Blumenau unterwegs. In Höhe einer Baustelle musste er an der Ampel anhalten. Nach Umschalten auf Grün fuhr er zunächst los, vollzog jedoch wenige Meter weiter eine Vollbremsung.

Frau und Säugling verletzt

Damit zwang er den nachfolgenden Bus der Linie 50 ebenfalls zur Vollbremsung einleiten, wodurch eine 33-jährige Frau, die mit ihrem Kinderwagen im Bus stand, zu Boden stürzte. Ihr fünf Monate alter Säugling fiel aus dem Kinderwagen. Der Kastenwagen fuhr anschließend einfach davon. Sowohl die 33-jährige Frau als auch der Säugling erlitten Prellungen. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, das sie jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Da der Unfallverursacher bisher nicht ermittelt werden konnte, bittet die Polizei um Hinweise unter 0621/174 42 22. kur/pol