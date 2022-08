Mannheim. Aktuell sind die Polizei, der Rettungsdienst und die Feuerwehr in der Wattstraße in Mannheim-Neckarau im Einsatz. Wie die Polizei mitteilte, kam es hier zu einem Brand, der sich zwischenzeitlich auf das Gebäude ausgebreitet hat. Die Feuerwehr ist mit den Löschmaßnahmen beschäftigt. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde eine Person aus dem zweistöckigen Wohngenbäude gerettet. Diese wurde an den Rettungsdienst übergeben.

