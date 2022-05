Vollbrand einer Garage in Mannheimer Innenstadt

Mannheim. Die Feuerwehr ist am frühen Sonntagmorgen wegen einer brennenden Garage in der Mannheimer Innenstadt ausgerückt. Nach Angaben der Polizei wurde der Brand gegen 1.34 Uhr gemeldet. Da zuerst nicht bekannt war, ob ein Wohnhaus selbst von dem Brand betroffen war, rückte die Feuerwehr Mannheim mit einem kompletten Löschzug aus. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass eine von vier freistehenden Garagen in einem Hinterhof in Brand geraten war. Ein Übergreifen auf andere Wohngebäude drohte nicht. Die Feuerwehr löschte das Feuer schnell. Über die genaue Brandursache sowie die Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor.

