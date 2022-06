Vogelwelt auf Spinelli

Die nächste Ausgabe der Veranstaltungsreihe „Buga-Plattform“ beginnt so früh wie nie: am Donnerstag, 16. Juni um 6.30 Uhr auf dem Spinelli-Gelände, Treffpunkt am Spinelliplatz 4. Mit dem Titel „Early Bird — Was singt da auf Spinelli?“ führt Stadtrat Thomas Hornung, Hobby-Ornithologe und Naturschützer, die Teilnehmer über das künftige Bundesgartenschau-Gelände und durch die Feudenheimer Au, um sie mit der Vielfalt der dortigen Vogelwelt vertraut zu machen. Der sogenannte Nachtigallen-Schlag wird sicher ebenso zu hören sein wie das Tirilieren der Feldlerche, denn wenn die Nacht zum Tage wird, sind beide Arten sehr sangesfreudig. Zwischen Orts- und Feldlage, vom Gewerbegebiet bis zu den Kleingärten, auf feuchtem Auengrund und trockenem Hochgestade zwischen Feudenheim und Käfertal hat sich ein ländlich-urbaner Mix aus Allerwelts- und gefährdeten Vogelarten etabliert, die Hornung bei einem gut zweistündigen Rundgang vorstellen wird. Anmeldung im Internet auf der Seite www.buga2023.de. pwr

