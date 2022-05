Vogelstimmen-Führung am frühen Morgen

Mannheim. Stadtrat Thomas Hornung (CDU), Naturfreund von Kindesbeinen an hat sich schon lange intensiv mit der heimischen Vogelwelt befasst. Sein Wissen um Amsel, Drossel, Fink und Co. möchte er unterhaltsam wie einprägsam weitergeben – bei einer Vogelstimmen-Führung an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 26. Mai am Vogelstangsee. Sie beginnt schon um 6.30 Uhr, weil die Sangesfreude der Vögel bei Sonnenaufgang besonders ausgeprägt ist. Treffpunkt: Piraten-Spielplatz zwischen den beiden Seen auf der Vogelstang-Seite. Die Teilnehmer umrunden beide Vogelstang-Seen, laufen rüber an den Ortsrand von Wallstadt und gehen über die Felder zurück. Wer eines hat, soll ein Fernglas mitbringen.

