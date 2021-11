Als wellenförmig, aber tendenziell rückläufig wird die Bevölkerungsentwicklung auf der Vogel-stang beschrieben. Nach einem Tiefstand im Jahr 2018 wurde wieder ein Anstieg verzeichnet, zum 31. Dezember 2020 waren in dem Stadtteil 12 553 Menschen gemeldet. Bis 2026 prognostiziert die Stadt nun wieder einen Rückgang, dann eine Zunahme, und 2040 soll die Einwohnerzahl bei 12 280 liegen – das wäre im Zwei-Jahrzehnte-Vergleich ein Minus von 2,2 Prozent. Doch da die Vogelstang vergleichsweise groß ist, würde das in ganz Mannheim den höchsten Bevölkerungsrückgang in absoluten Zahlen bedeuten.

Die Vogelstang sei aktuell auch der Stadtteil mit den höchsten Anteilen 65- bis 80-Jähriger sowie noch Älterer, heißt es im Bericht. Die Zahl der Senioren werde sich zwar verringern, aber ebenso die der 35- bis 65-Jährigen. Die erwarteten Zuwächse bei den Minderjährigen und den 18- bis unter 25-Jährigen könnten dies nicht kompensieren. Aber dass die Quote Jüngerer hier überhaupt steigt, ist für die Vogelstang doch auch keine schlechte Nachricht. Und, wie gesagt, wellenförmig ist die Entwicklung hier schon die meiste Zeit gewesen.