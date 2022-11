Völklinger Straße in Mannheim wegen Tiefbauarbeiten gesperrt

Mannheim. Im Zuge der Konversion von Spinelli wird die Völklinger Straße in Mannheim wegen Tiefbauarbeiten ab Montag, 21. November, bis voraussichtlich Februar 2023 für den Verkehr gesperrt sein. Das hat Auswirkung auf die Buslinie 53, teilt die rnv mit. Die Busse fahren ab der Ersatzhaltestelle Bäckerweg eine Umleitung über die Weinheimer und Cochemer Straße zur Haltestelle Therese-Blase-Straße und weiter auf regulärem Linienweg. Die Haltestellen St. Hildegard, Joseph-Bauer-Haus und Völklinger Straße können nicht angefahren werden. Es werden Ersatzhaltestellen in den Kreuzungsbereichen Weinheimer Straße / Mettlacher Straße, Weinheimer Straße / Völklinger Straße und Cochemer Straße / Am Ullrichsberg eingerichtet.

