Kurz nach halb neun steht der triumphale Doppelsieg am Sonntagabend definitiv fest: Erstmals gehen die Direktmandate in beiden Mannheimer Wahlkreisen an die Grünen. Elke Zimmer (35,91 Prozent) hat im Süden mit riesigem, ihre Parteifreundin Susanne Aschhoff (27,85 Prozent) im Norden mit großem Vorsprung gewonnen. Auch wenn das um diese Zeit noch nicht offiziell ist: Die beiden

...