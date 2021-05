Virtuelle Lesestunde der Stadtbibliothek

Mannheim. Ein virtuelles Lesevergnügen für Eltern und angehende Bücherwürmer im Alter von zwei bis vier Jahre verspricht die Stadtbibliothek mit den Lesewichteln. Am heutigen Mittwoch, 26. Mai, 15 Uhr, lesen die Vorleserinnen Caroline Gallicchio und Renate Kolb das Bilderbuch „Paul und Opa fahren Rad“ von Karsten Teich vor. In der Vorlesestunde wird gemeinsam gespielt und gebastelt, sie ist kostenlos und dauert etwa eine halbe Stunde. Wer mitmachen will, muss sich vorher per Mail an die Adresse stadtbibliothek.kinderbibliothek@mannheim.de oder unter Telefon 0621/293-8916 anmelden. Die Vorlesestunde wird über das Web-Tool BigBlueButton angeboten. Teilnehmer erhalten nach Anmeldung die Zugangsdaten.

