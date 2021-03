  Violette Frühlingsboten am Stephanienufer

Die Sonne am Wochenende hat so manch einen getrügt: In der Hoffnung auf Frühlingstemperaturen fröstelten Optimisten entlang des Stephanienufers; ihr schneller Schritt offenbarte ihre Reue, auf die Jacke verzichtet zu haben. Doch auch wenn es kalt war: Die glücklichen Gesichter all jener, die sich bei einer nahe gelegenen Eisdiele die ersten Kugeln der Saison gekauft hatten, bewiesen, dass Frühling nicht nur eine Jahreszeit, sondern eine Einstellung ist. Das fanden wohl auch diese violetten Krokusse, die entlang des Ufers ein lila Meer bilden. Als Frühblüher gehört der Frühlings-Krokus zu den ersten Boten der neuen Jahreszeit. Wer Naturfreund ist, widersteht der Versuchung, einen mitzunehmen, und macht ein Foto: Schließlich wird mit einer solchen Pracht selbst das auf diesem Bild noch trostlos winterliche Ufer Ludwigshafens schön. / jwd