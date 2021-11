Vierköpfige Gruppe fordert unter Gewaltanwendung Geld und Handy von 18-Jährigem

Mannheim. Ein 18-Jähriger ist von einer vierköpfigen Gruppe Opfer eines versuchten Raubes geworden. Mittels Drohungen und Schlägen forderten die Beschuldigten bei dem Vorfall in der Nacht auf Sonntag die Herausgabe von Bargeld und Handy, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 18-Jährige war zuvor bereits in einer Stadtbahn vom Mannheimer Hauptbahnhof in Richtung Seckenheim von einem der Männer aus der Gruppe angepöbelt worden.

Als der Geschädigte in Seckenheim die Bahn verließ, folgten ihm die vier Männer und passten ihn schließlich kurz vor der Kloppenheimer Straße ab. Der Beschuldigte, der den 18-Jährigen bereits in der Bahn angepöbelt hatte, ohrfeigte sein Opfer zunächst. Der mehrfachen Aufforderung des Rädelsführers, sein Geld und Handy herauszugeben, kam der Geschädigte nicht nach. Nach weiteren Schlägen und Drohungen griffen schließlich die Begleiter des 21 Jahre alten Wortführers ein, sodass sich die Gruppe ohne Beute in Richtung einer nahegelegenen Bushaltestelle begab. Der durch den Angriff leicht verletzte 18-Jährige alarmierte daraufhin die Polizei, die die Gruppe in Tatortnähe feststellte.

Der 21-Jährige wurde wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung festgenommen. Gegen ihn ermittelt nun die Kriminalpolizei.