Vier weitere Todesfälle

Vier weitere Personen sind in Mannheim in den vergangenen sieben Tagen im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Das geht aus den Zahlen des Landes vom Freitag hervor. Damit steigt die Zahl der Todesfälle von 499 auf 503. Die Zahl der gemeldeten Corona-Fälle steigt von 116 376 auf 117 855 an. Aktuell sind in Mannheim 1315 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Vergangene Woche lag diese Zahl noch bei 1120. Die Werte für die Inzidenz (424,6; Vorwoche: 628,3) und Hospitalisierungsrate (3,4; Vorwoche: 4,1) sind wiederum weiter gesunken. vs

