Vier vermutliche Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt

Heidelberg. Der Polizei sind am frühen Samstagmorgen in Heidelberg wohl vier Fahrraddiebe ins Netz gegangen. Wie die Behörde mitteilte, stehen die Heranwachsenden im Alter von 18 und 19 Jahren im Verdacht, gegen 4 Uhr insgesamt zwei Fahrräder an einem Fahrradständer in der Nähe eines Einkaufmarktes in der Bahnhofstraße entwendet zu haben.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nachdem ein Zeuge den Vorfall gemeldet hatte, fahndete die Polizei mit Erfolg nach der vierköpfigen Gruppe und traf in der Nähe eines Baumarktes in der Bahnhofstraße auf das Quartett, auf das die Beschreibung zugetroffen haben soll. Die eingesetzten Kräfte nahmen daraufhin die nähere Umgebung des Tatorts genauer unter die Lupe und fanden am Fahrradständer ein aufgebrochenes Fahrradschloss und in der Nähe davon zwei am Boden liegende Fahrräder auf.

„Die jungen Männer gaben sich unwissend und wollten mit den Diebstählen nicht zu tun haben“, berichtete ein Sprecher der Polizei. Ein 19-Jähriger sei dort gegenüber den Beamten frech geworden und habe sie bedroht. Er wurde daraufhin vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Von den anderen drei wurden lediglich die Personalien festgestellt. Die Beschuldigten wurden zudem belehrt und ein Platzverweis wurde erteilt. Schließlich wurden sie anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bei den beiden Fahrrädern handelt es sich um ein blaues Damenfahrrad der Marke "Prince" und ein blaues Mountainbike der Marke "Bulls". Sie wurden sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2