Vier Verletzte bei Kollision zwischen Auto und Straßenbahn in Mannheim

Mannheim. Vier Personen sind nach derzeitigem Kenntnisstand bei einem Unfall zwischen einem PKW und einer Straßenbahn in Mannheim verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge kollidierten am Donnerstag gegen 10 Uhr in der Goethestraße im Bereich Oststadt/Innenstadt. Es kam zu Beeinträchtigungen im Straßen-, vor allem im Schienenverkehr. Polizei und Rettungskräfte waren vor Ort. Wie die Polizei mitteilte, wurden die verletzten Personen in Krankenhäuser gebracht. Über den genauen Unfallhergang lagen noch keine Erkenntnisse vor.

