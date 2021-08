Vier Verletzte bei Brand in Mannheimer Innenstadt

Mannheim. Die Mannheimer Feuerwehr ist am Freitagabend zu einem Brandeinsatz in der Innenstadt ausgerückt. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es in einem Treppenhaus eines Gebäudes im Quadrat M4, da ein Regal Feuer fing. Vier Personen seien daraufhin vom Rettungsdienst wegen Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung untersucht worden. Ein Transport in ein Krankenhaus sei jedoch nicht nötig gewesen.

Wie die Feuerwehr weiter berichtete, war der Brand bei Ankunft der Einsatzkräfte bereits gelöscht. Die Wehrleute führten daraufhin Nachlöscharbeiten durch. Zudem wurde das Treppenhaus belüftet und die weiteren Wohnungen im Gebäude kontrolliert.

Auf Anfrage bei der Polizei berichtete ein Sprecher, dass die Ursache des um 19.50 Uhr gemeldeten Feuers zunächst unklar war. Auch die Schadenshöhe war noch nicht abschätzbar.

Die Hauptfeuerwache war mit einem Einsatzleitwagen und einem Löschzug vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Nord unterstützte den Einsatz mit einem Löschfahrzeug. Zudem waren Rettungsdienst und Polizei im Einsatz.

