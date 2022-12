Vier Verletzte bei Auffahrunfall zwischen vier Pkw auf der B38a

B38a/Mannheim. Bei einem Verkehrsunfall auf der B38a sind am Dienstagabend vier Personen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei soll ein 29-jähriger Peugeot-Fahrer übersehen haben, wie der vor ihm fahrende Skoda anhielt und deswegen auf diesen aufgefahren sein. Der Skoda wurde auf einen weiteren Pkw geschoben, welcher bereits verkehrsbedingt anhielt. Der 29-Jährige und seine drei weiteren Mitfahrer wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Kurz danach bemerkte ein 29-jähriger Ford-Fahrer die Unfallfahrzeuge zu spät und kollidierte mit dem bereits verunfallten Peugeot. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 34.000 Euro. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden, wobei es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

