Vier Sitze mehrfach erreicht

Vier Bundestagsabgeordnete aus Mannheim – was sich zunächst außergewöhnlich anhört, ist früher mehrfach vorgekommen. Allerdings war Mannheim da auch noch bei der Bundestagswahl in zwei Wahlkreise unterteilt. Aber dadurch kamen etwa 1976 für die SPD Werner Nagel im Wahlkreis 179/Mannheim I und Hans-Georg Schachtschabel im Wahlkreis 180/Mannheim II, zu dem noch einige Bergstraßen-Gemeinden zählten, mit dem Direktmandat nach Bonn. Über die Landeslisten schafften es zudem die beiden CDU-Bewerber Kurt Wawrzik und Gerhard Zeitel sowie von der FDP Martin Bangemann. Der spätere Bundeswirtschaftsminister (1984-88) und EU-Kommissar (1989-99) hatte damals seinen Wahlkreis in Mannheim, wo er 1972 bereits – erfolglos – als Oberbürgermeister angetreten war. Nach der Wahl 1990 nahmen neben den direkt gewählten Siegfried Vergin (SPD) und Roswitha Wisniewski (CDU) über die Landeslisten auch Egon Jüttner (CDU), Konstanze Wegner (SPD) und Roland Kohn (FDP) einen Platz im damaligen Bonner Parlament ein.

Wahlkreis-Reform 2002

Vier Parlamentarier gab es ebenso schon mehrfach – besonders zu jener Zeit, als noch die zwei Wahlkreise existierten und zu den direkt gewählten Parlamentariern noch weitere Mannheimer Bewerber über die Liste ein Mandat erhielten.

2002 folgte dann aber die große Reform der Bundestagswahlkreise. Der Wahlkreis Mannheim II – letzte direkt gewählte Abgeordnete war Konstanze Wegner (SPD) – entfiel. Seither sind die Mannheimer Stadtgrenze und die Grenze des Wahlkreises identisch, die zuvor zum Wahlkreis Mannheim II zählenden Umlandgemeinden wurden Heidelberg zugeschlagen.

Doch auch nach der Reform war Mannheim sehr gut im Bundestag vertreten. Egon Jüttner (CDU) holte 2009 das Direktmandat, Birgit Reinemund (FDP), Gerhard Schick (Grüne) und Michael Schlecht (Linke) schafften es dank der Landeslisten ihrer Parteien. Stefan Rebmann (SPD) unterlag Jüttner im Kampf ums Direktmandat und hatte wegen des bundesweit sehr schlechten SPD-Ergebnisses zunächst keine Chance durch die Liste, doch er rückte 2011 für den ausgeschiedenen Peter Friedrich nach. Da hatte Mannheim dann fünf Vertreter in Berlin, nach der Wahl 2013 mit Jüttner, Rebmann, Schick und Schlecht wieder vier Repräsentanten.

