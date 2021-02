Mannheim. Bei einem Wohnungsbrand in Mannheim am Dienstagabend haben sich mehrere Menschen verletzt. Wie die Feuerwehr mitteilte, wurden vier Personen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Dabei handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 67 Jahre alten Mann, der an Armen und im Gesicht Verbrennungen und eine Rauchgasvergiftung erlitten habe. Bei drei Frauen im Alter zwischen 19 und 57 Jahren bestehe ebenfalls der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Weitere Personen wurden am Brandort in der Struvenstraße im Stadtteil Almenhof vom Rettungsdienst betreut.

Zudem retteten die Einsatzkräfte mittels einer Leiter eine Person von einem Balkon im ersten Obergeschoss. Drei Personen gelang es, sich selbstständig ins Freie zu retten. Sowohl das vom Brand betroffene Gebäude als auch die angrenzende Doppelhaushälfte wurden während des Einsatzes evakuiert.

Gegen 19 Uhr war die Wehr über das Feuer verständigt worden. Die ersten Kräfte waren bereits um 19.04 Uhr am betroffenen Wohngebäude vor Ort, wo das Feuer im Erdgeschoss ausgebrochen war. Die Wohnung habe in Vollbrand gestanden. Rund 35 Minuten nach Ankunft der Feuerwehr waren die Flammen gelöscht. Das Haus sowie die angerenzede Dopelhaushälfte waren danach zunächst nicht mehr bewohnbar. Der Gesamtschaden wurde von der Polizei auf rund 75 000 Euro geschätzt. Die Brandursache war unklar. Die Ermittlungen dazu wurden aufgenommen.

Aufgrund mehrerer Notrufe und der Rückmeldung der ersten Kollegen vor Ort seien zahlreiche Feuerwehrleute zum Brandort geschickt worden. Insgesamt waren 38 Feuerwehrkräfte neben Polizei und Rettungsdienst im Einsatz.