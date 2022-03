Vier Mannheimer Rad- und Fußweg-Projekte ins Landesförderprogramm aufgenommen

Mannheim. Vier Projekte für Rad- und Fußwege in Mannheim sind im baden-württembergischen Landesförderprogramm aufgenommen worden. Das teilten die beiden Grünen-Landtagsabgeordneten für Mannheim, Susanne Aschhoff und Elke Zimmer, am Montag in einer Pressemitteilung mit. „In Mannheim ist in Sachen Fuß- und Radwege noch viel Luft nach oben. Das wissen alle, die in der Innenstadt und den Stadtteilen zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind. Entsprechend freuen wir uns sehr, dass zusätzlich zu den bereits aufgenommenen Projekten nun vier weitere Mannheimer Projekte auf ihre Förderfähigkeit hin geprüft werden“, erklärten die beiden Politikerinnen gemeinsam.

Zimmer führte aus: „Zum einen wurde der Neubau eines Zubringers zum neuen Radschnellweg östlich der Sudetenstraße und eine sogenannte Protected Bike Lane am Luisenring für das Landesförderprogramm angemeldet. Beide Maßnahmen tragen dazu bei, dass Radfahren in unserer Stadt sicherer und attraktiver zu machen und sind somit auch ein Beitrag zum Klimaschutz.“ Bildungspolitikerin Aschhoff legte ihr Augenmerk auf die Maßnahme zur verbesserten Erreichbarkeit der Eugen-Neter-Schule: „Als Landtagsabgeordnete für den Mannheimer Norden und als Bildungspolitikerin freue ich mich natürlich besonders über die Aufnahme des Geh- und Radweges entlang der K 9754 und den damit ebenfalls verbundenen Bau eines Amphibienleitsystems.“

Insgesamt wurden nach Angaben des Verkehrsministeriums 211 Projekte in das Programm neu aufgenommen. Das Fördervolumen der neu angemeldeten Maßnahmen belaufe sich auf fast 100 Millionen Euro. Im Programm 2022 bis 2026 seien jetzt einschließlich der Vorhaben aus den Vorjahren insgesamt 751 Projekte mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von etwa 678 Millionen Euro enthalten.

Laut Ministerium sei die Aufnahme der Vorhaben in das Förderprogramm nicht mit einer Bewilligung gleichzusetzen. Sie ermögliche aber den Kommunen die Antragsstellung auf die konkrete Förderung der Maßnahme. Mit der Zustellung des darauffolgenden Förderbescheids könnten die Kommunen dann die geplanten Projekte umsetzen.

