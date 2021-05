Vier Männer in U-Haft

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen vier deutsche und einen eritreischen Staatsangehörigen erlassen. Die Tatverdächtigen im Alter von 24, 25, 27, 37 und 41 Jahren stehen in dringendem Verdacht, seit mehreren Monaten im Stadtgebiet einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln getrieben zu haben. Bei der Durchsuchung der Wohnungen in verschiedenen Stadtteilen stellten die Ermittler am Abend des 19. Mai unter anderem 1,7 Kilo Amphetamin und 344 Gramm Marihuana sicher.

Außerdem fanden die Beamten mehr als 5000 Euro Bargeld, zwei Schreckschusspistolen, teilweise mit Munition, eine Luftdruckwaffe, zwei Macheten, drei Messer, einen Schlagstock sowie mehrere Mobiltelefone und hochwertige Armbanduhren. Die Staatsanwaltschaft beantragte daraufhin beim Amtsgericht Haftbefehl gegen die vier Männer wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr. Sie wurden inzwischen in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. scho/pol