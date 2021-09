Vier brennende Mülltonnen in Mannheim-Käfertal - Zeugen gesucht

Mannheim. Vier Mülltonnen sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag an der St. Hildegard Kirche in Mannheim-Käfertal in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, alarmierten Zeugen den Brand in der Dürkheimer Straße. Die Wehrleute der Berufsfeuerwehr Mannheim löschten das Feuer schnell ab, sodass ein größerer Schaden an Fassade verhindert werden konnte. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 2 000 Euro. Was sich in den geschmolzenen Tonnen befand und weshalb es zum Ausbruch des Feuers kam, soll in den weiteren Ermittlungen aufgearbeitet werden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/7184 90 zu melden.

