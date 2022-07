Vier Autos gerammt

Ein Sattelzugfahrer hat in der Mannheimer Innenstadt vier geparkte Autos beschädigt und ist anschließend weitergefahren. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Zeuge den Unfall am Montag gegen 13.30 Uhr im Quadrat C 8 und verständigte die Polizei. Es entstand Schaden von rund 15 000 Euro. Im Rahmen einer Fahndung stellte eine Streife den Sattelzug und dessen 55-jährigen Fahrer in der Rheinkaistraße fest. Der Mann wurde zum Polizeirevier Mannheim-Innenstadt gebracht. Ein Alkoholtest verlief ohne Befund. Gegen den 55-Jährigen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten. pol/kako

