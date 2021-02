Zwei Autofahrerinnen sind bei einem Unfall am Sonntag in Käfertal verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, übersah gegen 12.20 Uhr eine 72-jährige VW-Fahrerin auf der Wormser Straße beim Überqueren der Straße Auf dem Sand eine 81-jährige Renault-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Durch den Aufprall im Heck des Renault kam der VW ins Schleudern, kippte auf die Seite und blieb auf dem Dach liegen. Schaden: rund 12 500 Euro. Bis die Autos abgeschleppt und die Straße gereinigt waren, regelte die Polizei den Verkehr.

AdUnit urban-intext1

Ebenfalls leicht verletzt wurden eine 78-jährige Autofahrerin und ihre 65-jährige Beifahrerin, nachdem sie am Samstag gegen 17.20 Uhr auf den verlängerten Planken mit einer Straßenbahn zusammengestoßen waren. Die Frauen kamen vorsorglich in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden, die Bahn konnte weiterfahren. pol/cs