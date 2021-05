Vielsprachige Hundewaschmaschine

Ein Schreibtisch mit eingebauter Hausaufgaben-Löse-Maschine, eine Couch mit Süßigkeiten-Spender, eine Hundewaschmaschine oder ein Schmutzwäsche-Einsammelator – so könnte ein „fabelhaftes Wunderhaus“ aussehen. Die Schüler der Brüder-Grimm-Grundschule in Feudenheim haben sich Gedanken gemacht und ihre Ideen dafür zu Papier gebracht. Die Arbeiten haben sie unter dem Motto „Digital EU and You?“

