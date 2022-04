Vielfalt leben und davon profitieren

„Komm, lass uns die Welt bemalen in Regenbogenfarben“, singt die Schulband. Zufriedene Gesichter an der Justus-von-Liebig-Schule: Zahlreiche Besucherinnen und Besucher kamen zum diesjährigen „Tag der Vielfalt“ in die gewerbliche, berufsbildende Schule am Neckarufer. Neben Auftritten der Schulband und Präsentationen von Projekten gab es auch viele Mitmachaktionen: Bilder zum Thema „Vielfalt“ konnten gezeichnet, Buttons zum Thema Ukraine gestaltet und kreative Fotos mit Masken gemacht werden.

Für das leibliche Wohl sorgten viele Klassen und der Justus-Food-Truck – entstanden nach einer Idee von Küchenchef André Brehme in der Corona-Zeit als Ort der Begegnung und des Gedankenaustauschs. Heiko Scheurich hatte den Tag mit Duygu Ritter vorbereitet. Die ganztägige Veranstaltung lief unter der Auszeichnung „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. „Auch dieses Jahr möchten wir dieser Auszeichnung wieder alle Ehre machen“, sagte Scheurich. Über 1000 Schüler aus über 60 Nationen besuchen die Justus-von Liebig-Schule, wie er informiert. Für viele Schüler biete die Schule „die Möglichkeit, ein neues Leben zu beginnen oder eine neue berufliche Chance“.

Die Schulklassen hatten entweder Stände zum Thema „Vielfalt“ gestaltet oder das Thema in ihren Klassenzimmern in Filmen und Texten speziell zum Thema Ukraine besprochen. Die Schüler hatten vor dem Eingang einen Regenbogenteppich aufgemalt und die Schultreppe beklebt mit den Worten „Respekt, Frieden und Zusammenhalten“. Außerdem hatten Schüler mit weißen T-Shirts am Neckar das Peace-Zeichen geformt. An diesem Tag wurde an den Ständen nichts verkauft, sondern nur auf Spendenbasis angeboten – die Einnahmen werden an die Ukraine-Hilfe gespendet.

Bei der offiziellen Eröffnung in der Aula konnte der Stellvertretende Schulleiter Peter Kapp auch zahlreiche Kooperationspartner der Schule begrüßen, Wie er berichtete, ist die Justus-von-Liebig-Schule seit 2018 „Schule ohne Rassismus“ – zurückgehend auf eine Initiative aus dem Kollegium. Seither würden jedes Schuljahr Veranstaltungen zu Themen wie Toleranz und Demokratiebildung stattfinden.

Grußwort vom Oberbürgermeister

In seinem Grußwort betonte Oberbürgermeister Peter Kurz, wie wichtig das Thema „Vielfalt“ für die Stadt sei, in der 320 000 Menschen aus 170 Nationen wohnen. Als „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und Mitglied im Mannheimer Bündnis seit 2018 habe sich die Justus-von-Liebig-Schule in herausragender Weise für das Thema „Vielfalt“ engagiert. „Ein Engagement, das seit vier Jahre Früchte trägt und ausstrahlt auf die Gesellschaft“, lobte das Stadtoberhaupt.

Sylvia Löffler, Koordinatorin des Mannheimer Bündnisses, erinnerte an die vielen gemeinsamen Projekte mit der Justus-von-Liebig-Schule, die damit „ein Zeichen gegen Diskriminierung und Rassismus, für Vielfalt und Verteidigung der Menschenwürde“ gesetzt habe. Shekofeh stellte als Vertreterin der SMV (Schülermitverwaltung) ein ganz besonderes Projekt vor: Die Schüler von Elke Hülter haben Gabionenwände aus Steinen gestaltet, die von allen Klassen der Schule bemalt wurden, entweder mit den Flaggen ihrer Heimatländer oder mit Tauben und anderen Friedenssymbolen. „Dabei sind wir miteinander ins Gespräch gekommen – wir sind eine Gemeinschaft in Vielfalt“, betonte die 19-Jährige. Die Gabionenwände dienen als Füße für zwei Bänke, die anschließend eingeweiht wurden.

Finanziert wurden sie mit Mitteln aus einem Förderpreis der GBG Wohnungsbaugesellschaft Mannheim. „Mit dem Projekt haben die Schüler in besonderer Weise Gemeinschaft betont – viele Hände sind hier tätig geworden, Kinder und Jugendliche gemeinsam in Vielfalt“, erklärte GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings.