Vielfalt der Stadt zeigen

Das Offene Netzwerk LSBTTIQ Mannheim organisiert zum globalen Aktionstag am Dienstag, 17. Mai, eine öffentliche Kundgebung am Paradeplatz. Mit einer Menschenkette, in die Regenbogenfahnen, bunten Schals, Plakate und Transparente eingebunden werden, soll ab 17.30 Uhr die Vielfalt der Stadtgesellschaft gezeigt und auf Missstände aufmerksam gemacht werden: „Für viele queere Menschen bleiben Beschränkungen und Geringschätzung, aber auch Ausgrenzung und Hass dauerhafte Realität“, so die Mitteilung. Eine Menschkette um den Paradeplatz soll ein Zeichen der Verbundenheit und Gemeinschaft setzen und als Linie gegen Ausgrenzung, Hass und Intoleranz verstanden werden. In diesem Jahr rückt das Netzwerk drei Themen in den Mittelpunkt: „Die Unterstützung für geflüchtete Menschen mit queerem Hintergrund, den Schutzbedarf queerer Jugendlicher ohne familiären Rückhalt und den fehlenden rechtlichen Schutz für Kinder verheirateter Frauenpaare.“ baum/red

