Vielfache Meisterin im Wettschreiben

Das heilende, warme Wasser der Caracalla-Thermen in Baden-Baden, wohin sie regelmäßig fährt, hält sie fit: 90 Jahre wird Gertrud Thaumüller jetzt alt. Auch wenn die Füße sie nicht mehr ganz so schnell tragen – bewundernswert schnell schreiben und sich für die Vereinigung der Stenografen und Maschinenschreiber (VStM) engagieren, das kann und macht sie immer noch gerne, mit unverändertem Einsatz und Elan.

© privat

19 Jahre jung, als „Fräulein Fickentscher“, wie das damals vor der Heirat hieß, kam sie 1951 zum „Mannheimer Morgen“. Zuvor bei der „Fränkischen Presse“ in ihrer Heimatstadt Bayreuth tätig, wechselte sie hier ins Büro der damaligen Herausgeber und Chefredakteure Karl Ackermann und Eitel Friedrich Freiherr von Schilling. Sie wolle aber nur zwei Jahre bleiben und Erfahrungen sammeln, eröffnete sie seinerzeit ihren neuen Chefs, um sich dann der in Frankfurt stattfindenden Presse- und Parlamentsstenografenprüfung zu stellen. Denn ihr Ziel, erinnert sie sich, das war der Bundestag oder eines der Länderparlamente. Doch es kam anders, denn Frauen waren im damaligen Bonner Parlament als Stenografen nicht üblich, besser wohl „nicht erwünscht“. Es gibt sie erst seit 1979. Also blieb sie im Pressehaus am Marktplatz in R 1, arbeitete für die Herausgeber, nahm telefonisch übermittelte Texte von Korrespondenten für Politik, Wirtschaft, Sport oder Feuilleton auf, war zeitweise mit zuständig für die Gestaltung der Funk- und Fernsehseiten sowie das Korrekturlesen.

Mit Unterstützung des „MM“ wurde sie immer schneller – bei Stenografie wie auch an der Schreibmaschine. Und das stellte sie nicht nur beim „MM“, sondern ebenso bei zahlreichen nationalen wie auch internationalen Wettbewerben von Monaco bis Sofia, Florenz und Wien unter Beweis. Zahlreiche Meistertitel folgten, und als Krönung nach der erfolgreichen Teilnahme am Intersten-Wettbewerb in Brüssel 1971 folgte eine Einladung zu einem Empfang durch den damaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann in Bonn.

Ausbilderin beim „MM“

Schon 1954 hatte sie Richard Thaumüller, einen Fachlehrer für Bürowirtschaft, geheiratet. Mit ihm gründete sie 1959 den dritten Mannheimer Stenografenverein VStM. Für ihn trat sie bei Wettschreiben an, für den Verein und an der Abendakademie unterrichtete sie, und mit den Vorsitzenden der beiden anderen Mannheimer Stenografenvereine richtete sie 1981 in Mannheim den Intersteno-Kongress aus.

Längst Ehrenvorsitzende des Pfälzischen Stenografenverbands und Ehrenmitglied in Mannheim, ist sie unverändert in den Verbänden aktiv. Mehrere Generationen von Parlamentsstenografen hat sie trainiert und ihnen den Weg zum Erfolg im Beruf geebnet.

Bis zum Beginn der Corona-Pandemie brachte ihr das auch immer wieder Einladungen zu Fachtagungen oder in Parlamente ein. Doch dankbar sind der Kurzschrift-Meisterin nicht nur viele erfolgreiche Stenografen, sondern ebenso zahlreiche „MM“-Mitarbeiter. Schließlich hatte sie die letzte Phase ihrer 41-jährigen Berufstätigkeit im Pressehaus am Markt, nachdem sie eine pädagogische Fortbildung absolvierte, als Ausbildungsleiterin verbracht, viele angehende Verlagskaufleute betreut sowie die ganze Umschulung der traditionellen Setzer auf die moderne Technik der Texterfassung gemeistert. (Bild: privat)