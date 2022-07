Viele quälende Erinnerungen

Die Trümmerhaufen sind weg, die oft noch quälenden Erinnerungen geblieben: Das spürten fünf Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Feudenheim nun in Trier. Vor einem Jahr waren sie in Trier-Ehrang nach der Hochwasserkatastrophe im Einsatz und nun wieder zur Gedenkfeier unter dem Motto „Ehrang leuchtet weiter“ eingeladen.

Mitte Juli 2021 hatte ein Hochwasser des Flusses Kyll 690 Häuser in den Trierer Ortsteilen Ehrang und Quint überflutet, Autos und Einrichtungsgegenstände mit sich gerissen sowie Menschen getötet. Über mehrere Tage hinweg halfen ehrenamtlichen Kräfte der Abteilungen Wallstadt und Nord der Freiwilligen Feuerwehr, die dafür eigens Urlaub nahmen, sowie Beamte der Berufsfeuerwehr, die gemeinsam den speziell ausgebildeten und ausgerüsteten Mannheimer Hochwasserzug bilden, der Trierer Feuerwehr.

Thorsten Becker von der Freiwilligen Feuerwehr Feudenheim, damals einer der Zugführer, sowie Alexander Brosch, Lars Puschmann, Karsten Tkotz und Vera Zamoscik folgten nun stellvertretend für alle damals eingesetzten Kameraden der Einladung zum Gedenkgottesdienst und einer Feier, bei der TriersOberbürgermeister Wolfram Leibe und Ortsvorsteher Bertrand Adams auch über den Stand des Wiederaufbaus berichteten.

Die Initiative zur Einladung hatte indes ein Kirchenmusiker ergriffen: Reinhold Neisius. „Er war es, der mir meinen hoch emotionalen Moment in Ehrang beschert hat“, erinnert sich Thorsten Becker. „In seinem überfluteten Keller zeigte er mir sein verwässertes Lebenswerk“, also sein zerstörtes Instrument. „Im muffigen Dunkel bat ich ihn, nicht aufzugeben und seinen Glauben zu Hilfe zu nehmen und an die Zukunft zu denken“, so Becker. Seit diesem Tag ist der Kontakt nicht abgerissen, und Neusius habe „nicht locker gelassen“, bis die Feudenheimer zusagten, nach Trier zu kommen.

„Sie standen alle vor einem Haufen. Einem Scherbenhaufen, einem Schlammhaufen, einem Trümmerhaufen – vor einem Haufen Arbeit, einem Haufen Fragen und einem Haufen Ängste“, blickte Becker in seinem Grußwort im Namen der Mannheimer Feuerwehr zurück. „All diese Emotionen haben wir erlebt“, so der Zugführer. Gerne habe die Mannheimer Feuerwehr geholfen. „Das Motiv war niemals Sensationsgier – es war die Überzeugung eines jeden der diesen Beruf oder das Hobby Feuerwehr ergreift, im Notfall für andere einzustehen und Hilfe zu leisten, unabhängig von Herkunft, Religion, Gesinnung und Ort des Unglücks“, erklärte Becker. Die Ehranger Bürger hätten stets geholfen, „uns Türen geöffnet, Fragen beantwortet, Geduld bewiesen, ihre letzten Getränkevorräte mit uns geteilt und uns mit einem Stück Schokolade oder einem Brötchen versorgt“, sagte Becker dankbar, „und trotz all der Zerstörung, all dem Leid, all der Angst, all der Verzweiflung uns Helfern ein Lächeln gegeben“.

Jetzt durften die Feudenheimer die damals unter Wasser stehenden Keller, Wohnungen und Häuser besichtigen und die Feuerwache, in der sie seinerzeit Duschen und übernachten konnten. „Dieses Jahr sehen wir die Wache mal bei Tageslicht“, meinte Becker. Zum Abschied bekamen die Feuerwehrleute eine signierte Flasche Flutwein, „eine tolle und vor allem persönliche Erinnerung – es ist wie eine Art Medaille für uns als Helfer“, so Becker.