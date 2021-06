Viele offene Stellen gemeldet

Der Arbeitsmarkt in Mannheim hat sich im Mai positiv entwickelt und folgt dem Bundes- und Landestrend. Wie die Agentur für Arbeit in Mannheim am Dienstag mitteilte, ging die Arbeitslosenquote gegenüber April um 0,3 Prozentpunkte auf 7,3 Prozent zurück. Im Vergleich zum Mai 2020 ist es ein Anstieg um 0,1 Prozentpunkte.

Positiv aus Sicht der Behörde ist die Zahl der Menschen, die sich wegen Beendigung einer Erwerbstätigkeit bei der Agentur gemeldet haben. Sie ist im Vergleich zu den Vorjahresmonaten deutlich zurückgegangen. „Sehr positiv“ hat sich zudem die Zahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen entwickelt. Dieser sei aber nicht allein durch die Lockerungen etwa in Handel und Gastronomie zu erklären. Nach Angaben von Agentur-Sprecher Denny Krupp gibt es einen Zuwachs aus allen Branchen.

„Die Entwicklung am regionalen Arbeitsmarkt ist insgesamt erfreulich“, sagte Thomas Schulz, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mannheimer Agentur. Und auch für Jugendliche, die eine Ausbildung beginnen möchten, sehe es gut aus: „Derzeit suchen noch viele Betriebe Auszubildende für dieses Jahr. Viele Jugendliche konnten jedoch aufgrund des fehlenden Präsenzunterrichts an den Schulen nicht wie gewohnt durch unsere Berufsberaterinnen und Berufsberater erreicht werden“, so Schulz. „Auch dieses Jahr bieten wir zusammen mit unseren Partnern eine telefonische Beratung während der „Last minute Ausbildungswoche“ vom 5. bis 9. Juli an. Das Angebot richtet sich an interessierte Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern und Lehrkräfte. cs