Viele Kurse im Angebot

Nach zwei langen Jahren, in denen Corona-bedingt nur wenig angeboten werden konnte, öffnet die Jugendverkehrsschule Mannheim nun wieder ihre Türen für Besucherinnen und Besucher.

Im Angebot für die Sommerferien sind laut Mitteilung Geschicklichkeitstrainings für junge Radfahrbegeisterte in verschiedenen Altersstufen und ein Radfahrtraining zur Vorbereitung oder als Ersatz für die (eventuell ausgefallene) schulische Radfahrausbildung.

Für Vereine, Verbände und sonstige Institutionen besteht an jedem Dienstag in den Sommerferien die Möglichkeit, sich ein eigenes Programm zusammenzustellen und für die Mitglieder zu buchen. Dabei kann aus verschiedenen Programmen der Jugendverkehrsschule ausgewählt werden. Auch die ältere Generation kommt nicht zu kurz. Das beliebte Verkehrstraining für Kraftfahrer wird an allen sieben Freitagen in den Ferien von 9 bis 12.30 Uhr angeboten.

Kinderfest muss ausfallen

Alle Programmangebote werden unter Beachtung der aktuell geltenden Hygienevorschriften durchgeführt. Nicht stattfinden können derzeit das Vorschultraining und das Präventionsangebot „Verdächtiges Ansprechen für Privatpersonen“. Auch auf das große Kinderfest muss in diesem Jahr laut Jugendverkehrsschule „noch schweren Herzens verzichtet werden“.

Weitere Infos zu den einzelnen Angeboten und den Anmeldevorgaben gibt es online unter www.kvw-mhm.de oder beim Team der Jugendverkehrsschule Mannheim unter Tel.: 0621/41 57 00. red/imo