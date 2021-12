Viele kreative Ideen als Herzensangelegenheit

„Ein Zeichen setzen“ wollte sie, sagte Monika Kulczinski, die Präsidentin des Richard-Wagner-Verbandes. Daraus sind gleich mehrere kreative Ideen geworden, die immerhin eine Spende von 6000 Euro für die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“ ergeben haben. Diesen Betrag überreichte die Präsidentin nun mit ihren Mitstreiterinnen an den „MM“-Hilfsverein.

Sie brachten aber keinen Scheck mit, sondern einen selbst gebastelten Engel. Dabei haben sie sich selbst als Engel erwiesen. Monika Kulczinski, Helga Heinold, Gertrud Frohburg und Uta Trui haben gemeinsam Ideen ausgebrütet, mit weiteren Helfern viel organisiert und gearbeitet, angepackt und gebastelt. Doch das, so betont Kulczinski, sei für sie „eine große Herzensangelegenheit“ gewesen.

Der Anlass war, dass der Richard-Wagner-Verband Mannheim-Kurpfalz, einer der größten Ortsverbände der Fans des Komponisten weltweit, 110 Jahre alt wurde. Doch viele der zahlreichen dazu geplanten Konzert- und Vortragsveranstaltungen konnten wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden.

Aber nicht nur Musik und Kunst sollten zum Jubiläum im Mittelpunkt stehen. Schon im Januar begannen die vier Organisatorinnen, auch zusätzlich Benefizaktionen zu planen. „Es gibt in Mannheim viele Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen und unsere Hilfe brauchen“, so Kulczinski. „Wir müssen aufeinander achten und wir müssen auch hinschauen“, betonte sie: „Wir können helfen und wir wollen helfen“, so die Präsidentin auch im Namen Uta Trui, die mit ihr im Vorstand des Wagner-Verbandes ist, sowie von Helga Heinold, Gertrud Frohburg, die sich sogar ganz ohne Vorstandsamt kräftig für die gute Sache ins Zeug legten, unterstützt von Margit und Günter Beier, Luci Frank und Angelika Heckmann.

Zunächst hatte das Team passend zum Valentinstag elf sehr schöne Grußkarten mit glänzenden Fotos von Rosen hergestellt, dazu passende Gedichte rund um die Königin der Blumen und das Symbol für die Liebe ausgewählt, das Ganze als kleines Paket in Rosenpapier verpackt und verkauft. Ein Höhepunkt waren zwei Vorstellungen des von Monika Kulczinski verfassten musikalischen Märchens „Luisa, die kleine Waldfee“ in der Pfingstbergkirche als Benefizveranstaltung für „Wir wollen helfen“. Bloomaul Joachim Goltz und seine Partnerin Jodie Fox, Bühnenbildassistentin am Nationaltheater und Regisseurin des Nachmittags, schafften es, daraus ein für kleine und große Zuschauer unterhaltsam-vergnügliches Stück zu machen. Zudem wurde die von Alexander Wischniewski und Bettina Mohr gestaltete Broschüre mit dem Text des Märchens verkauft, was ebenso „Wir wollen helfen“ zugute kam.

Weil sich wegen der Corona-Pandemie manche Idee doch nicht mehr umsetzen ließ, rundete Jochen Kulczinski, der sonst stets sparsame Schatzmeister des Wagner-Verbandes auf, damit ein runder Betrag übergeben werden konnte. Nun gehe der Mannheimer Wagner-Verband „mit Mut, Zuversicht und Vertrauen“ ins neue Jahr und werde „weiter alles, was in unserer Macht steht, tun, um den Menschen zu helfen, die unsere Hilfe jetzt so dringend brauchen“, sagt Monika Kulczinski dazu. „Wir geben nicht auf“, betont sie. Die ersten Ideen hat sie schon dazu.