Ein Hahn kräht, lautes Gegacker von Hühnern ertönt. Idyllisch geht es auf dem Gelände der Eugen-Neter-Schule zu. In den Innenräumen wird gebastelt. 17 Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren nehmen derzeit an der Stadtranderholung auf der Blumenau teil. Trotz Pandemie findet in Mannheim in den Sommerferien ein breitgefächertes Ferienangebot statt. Wie ist die Stimmung in Zeiten von Corona?

...