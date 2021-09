Viele Abbrecher

In der sogenannten RomnoKher-Studie mit dem Titel „Ungleiche Teilhabe“ aus diesem Jahr wurde der Bildungsstatus von Sinti und Roma in ganz Deutschland wissenschaftlich untersucht. Die repräsentative Studie, für die Menschen ab 18 Jahren befragt wurden, ging dabei sowohl der Teilhabe der Minderheit am Bildungssystem als auch den Schulabschlüssen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach. Laut den erhobenen Daten verlassen demnach 14,9 Prozent der Sinti und Roma zwischen 18 und 25 Jahren die Schule komplett ohne Abschluss. Zum Vergleich: Dieser Wert ist doppelt so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Im Vergleich zur Bildungsstudie vor zehn Jahren hat sich zwar die Quote derer, die eine weiterführende Schule besuchen, deutlich gesteigert (96,5 Prozent), Sonder- (11,7 Prozent) und Hauptschulbesuche (40,1 Prozent) überwiegen allerdings weiter den Besuch von (Fach)-Gymnasien (8,8 Prozent). Für die schlechten Ergebnisse wird in der Studie unter anderem der im Schulbetrieb ausgeübte Rassismus verantwortlich gemacht, der sich seit dem Nationalsozialismus kontinuierlich fortgesetzt hat – und durch Unwissen oder mangelnde Sensibilität auch von Lehrkräften ausgeübt wird.

