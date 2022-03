Viel für den Denkmalschutz erreicht

Erst im Herbst hat er eine Ehrung bekommen, die es vorher noch nie gab – und dafür mit fester Stimme gedankt. An diesem Abend in der Epiphaniaskirche wollte Hans Freiländer, zum Ehrenmitglied des von ihm vor 30 Jahren gegründeten „Vereins zur Pflege des historischen Stadtbildes von Mannheim“ ernannt, unbedingt dabei sein. Sonst sieht man ihn nicht mehr so oft bei kulturellen Terminen wie früher – immerhin wird er heute 95 Jahre alt.

Durch das Engagement von Freiländer wurde das Stadtbild Mannheims „an vielen markanten Stellen wesentlich verbessert“, würdigte ihn die jetzige Vorsitzende Helen Heberer bei der Ehrung. Tatsächlich hatte er sich im Ruhestand ganz dem Denkmalschutz verschrieben, die Denkmalstiftung Baden-Württemberg geleitet und von 1991 bis 2006 den Verein Stadtbild, der aus der Bürgerinitiative für den Wiederaufbau vom Alten Kaufhaus in N 1 hervorging, geführt.

© Markus Prosswitz / masterpress

Dass der Tritonenbrunnen wieder vor dem Wasserturm steht, aus dem Atlantenbrunnen Wasser fliest, die ganze Jugendstilanlage mit den historischen Leuchten am Friedrichsplatz restauriert, das Benz-Denkmal gesäubert und das „Mannheim“-Schild mit dem Badischen Greif an der Autobahneinfahrt so schön aufpoliert ist – das alles ermöglichte er, indem er beharrlich, leidenschaftlich und mit großem persönlichen Einsatz erfolgreich um Spenden, Zuschüsse und die nötige politische Unterstützung warb.

Vorstand von BBC

Die selten vergebene Mannheimer Bürgermedaille, das Bundesverdienstkreuz sowie der „Mannheimer Pfennig“ vom Freundeskreis Marchivum waren schon vor der Stadtbild-Ehrenmitgliedschaft die verdienten Auszeichnungen dafür. Dabei bezogen die sich fast alle auf das „zweite Leben“ von Freiländer, als er sich nach dem Ruhestand als Governor von Rotary ebenso wie in Sachen Denkmalschutz für die Allgemeinheit einsetzte.

Mit diesem enormen Einsatz wollte er seiner geliebten Heimatstadt „etwas zurückgeben“, wie er einmal sagte. Zuvor war er beruflich auf der ganzen Welt unterwegs, als Chef der damals eigenständigen BBC Hausgeräte GmbH (und großer Förderer der Bundesgartenschau 1975) und später Vorstand von BBC (heute ABB) prägte Freiländer den Wirtschaftsstandort Mannheim, als Vorsitzender des Landesverbandes der Industrie den Standort Baden-Württemberg mit. Er war eine einflussreiche Größe im Zentralverband der Elektrotechnischen Industrie, im Bundesverband der Deutschen Industrie, im Messeausschuss der Wirtschaft und im Aufsichtsrat der Hannover-Messe. Vor 15 Jahren zog er sich aus allen Ämtern zurück, um reisen zu können und das Kulturleben zu genießen. (Bild: Prosswitz)