Sie schlagen „mit großer Dringlichkeit“ Alarm: 38 von 44 Bezirksbeiräten der Grünen haben in einem offenen Brief an den Oberbürgermeister und den Ältestenrat des Gemeinderats gefordert, „schnellstmöglich“ wieder öffentliche Bezirksbeiratssitzungen durchzuführen. Auch zahlreiche Bezirksbeiräte anderer Parteien unterstützen dieses Anliegen.

Bezirksbeiräte Die Bezirksbeiräte wurden 1958 eingeführt. Laut Hauptsatzung sind die Bezirksbeiräte „zu wichtigen Angelegenheiten, die den Stadtbezirk betreffen, zu hören“. Das Stadtgebiet ist in 17 Bezirke unterteilt, die jeweils aus mehreren Stadtteilen bestehen. Pro Bezirk wird ein Bezirksbeirat gebildet. Dafür bestellt der Gemeinderat jeweils zwölf Mitglieder, die von den Parteien benannt werden – entsprechend dem Wahlergebnis der jeweiligen Partei im jeweiligen Stadtbezirk. Üblich sind drei öffentliche und drei interne Sitzungen im Jahr. pwr

Der Verzicht auf „aktive Beteiligung und Fragemöglichkeit“ für die Bürger sei „höchst undemokratisch“, heißt es in dem Brief, den Alice van Scoter, Bezirksbeirat auf der Rheinau von den Grünen, initiiert hat. „Es kann einfach nicht sein, dass die Bürger weder öffentlich informiert werden noch sich äußern dürfen“, erläutert sie. Zudem könne das bisherige Vorgehen als „Abwertung des Ehrenamts des Bezirksbeirats wahrgenommen werden, was parteiübergreifend auf eine gewisse Frustration sowie zunehmendes Unverständnis“ stoße, so der Brief.

Im Internet übertragen

In Wallstadt hat die SPD einen Antrag eingebracht, wieder öffentliche Sitzungen zu machen. „Sofern dies auf Grund der Pandemie nicht möglich sein sollte, beantragten wir digitale öffentliche Sitzungen“, so Janec Gumowksi (SPD). „Das haben alle mitgetragen“, bekräftigt Oliver Cors (Grüne). Es dürfe einfach nicht länger der Eindruck von „Geheimniskrämerei“ entstehen. Digitale Sitzungen zu machen, „das kann doch nicht so schwer sein“, meint Cors.

Das bekräftigt Alice van Scoter. „Wir werden noch eine Weile mit dem Virus leben müssen“, fürchtet sie, doch so lange könne man nicht warten, schließlich seien in anderen Städten Sitzungen in entsprechend großen Räumlichkeiten unter Hygieneauflagen möglich – oder man müsse eben im Internet übertragen.

Die SPD-Gemeinderatsfraktion hat dazu einen Antrag eingebracht, der Livestreams der Sitzungen verlangt. „Der Frust ist sehr groß“, weiß SPD-Fraktionschef Thorsten Riehle. Er fürchtet, „dass einige Beiräte nicht mehr bereit sind, dieses wichtige Ehrenamt auszuüben“, warnt er.

Bei Hubert Becker, langjähriger SPD-Bezirksbeirat in Sandhofen, rennen die Grünen „offene Türen ein“, wie er sagt: „Eine öffentliche Sitzung mit Beteiligung der Bürger, mit gebotenem Abstand, muss einfach möglich sein“, meint er, das sei „das Salz in der Suppe der Bezirksbeiratsarbeit“. Soweit das die Pandemie nicht zulasse, müsse man, wie beim Gemeinderat, wenigstens Hybrid-Sitzungen machen, sagt Markus Schwarz-Riehle (SPD/Rheinau). „Mannheim möchte die modernste Stadtverwaltung Deutschlands werden, da könnte ein Schritt zu mehr digitaler Präsenz in den Vororten angegangen werden “, so Melanie Seidenglanz (SPD/Käfertal). Ihr fehlt „der direkte Bezug zu den Bürgern“.

Bei der CDU sieht man das differenzierter. „Vor dem Hintergrund, dass Einzelhandel und Gastronomie trotz Hygienekonzepten nicht öffnen dürfen und deren Existenzen gefährdet sind, finde ich diese Forderung ein falsches Signal“, kommentiert Wilken Mampel (CDU/Sandhofen) die Forderung der Grünen nach öffentlichen Sitzungen: „Wir müssen als Bezirksbeirat nun erst recht als Bindeglied zwischen Bürgern und Verwaltung agieren“, sagt er. Frustriert klingt dagegen Volker Kögel (CDU/Vogelstang). Er stimmt den Grünen zu. „Ich habe schon länger den Eindruck, dass die Verwaltung die derzeitige Coronalage zu ihren Gunsten ausnutzt und besonders brisante Themen jetzt ohne die wichtige Beteiligung der Öffentlichkeit durchpeitschen möchte“, schimpft er. „Was wir denken, interessiert doch die Verwaltung eh nicht“, glaubt auch Rolf Götz (CDU/Feudenheim). „So fehlt der Ansporn und die Motivation“, klagt Kögel. Roswitha Henz-Best (CDU/Neckarstadt-Ost) begrüßt zwar die Initiative der Grünen, findet aber „bedauerlich, dass sie nicht mit den Bezirksbeiräten der anderen Fraktionen abgestimmt wurde“, so Henz-Best.

Bedenken wegen Datenschutz

Auch von der ML wäre da Zustimmung gekommen. „Die Sitzungen müssen wieder öffentlich stattfinden – wenn nicht mit persönlicher Anwesenheit, dann eben als Live-Stream“, so Florian von Gropper (ML/Neckarau). „Wenn bereits zu Beginn der Pandemie schnell juristisch geregelt wurde, dass die Hauptversammlung einer AG virtuell stattfinden kann, ist es für mich nicht nachvollziehbar, dass dies für Bezirksbeiräte nach zwölf Monaten immer noch nicht möglich ist“, kritisiert Thomas Steitz (ML/Waldhof): „Es tut Not, unsere Demokratie zu schützen!“, fordert er. Auch der FDP spricht die Forderung „aus dem Herzen“, so Birgit Sandner-Schmitt (FDP/Feudenheim). „Bei allem Verständnis für Sicherheitsmaßnahmen darf die Öffentlichkeit bei Beratung wichtiger lokaler Themen nicht außen vor bleiben“, weshalb das Stadtteilgremium Feudenheim prüfte, in Eigenregie eine öffentliche Bürgersprechstunde online abzuhalten, so Sandner-Schmitt.

Für die Verwaltung bleibt es dabei, „aus Gründen des Infektionsschutzes keine Präsenzsitzungen der Bezirksbeiräte abzuhalten“, so eine Sprecherin auf Anfrage. Klassische öffentliche Sitzungen hätten früher oft über 50 Teilnehmer gehabt, „was logistisch große Herausforderungen schafft, die nicht in jedem Stadtteil zu überwinden sind“. Zudem seien wegen Corona die Risiken „nicht angemessen“. Gegen eine Übertragung im Netz sprächen datenschutzrechtliche Bedenken. Die Verwaltung werde das Thema aber erneut im Ältestenrat besprechen.