An diesem Samstag, 27. Februar, wird die Videoplattform „#MannheimZUSAMMEN“ freigeschaltet. Das Portal, das auf Initiative der „Mannheimer Runde“ und der Bürgerstiftung zustande gekommen ist, soll dabei helfen, die Menschen nach fast einem Jahr Corona-Krise mit vielen Einschränkungen wieder aufzurichten und ihnen Mut zu machen (wir berichteten). Ob Gesang, Tanz, Vorlesen oder anderes – auf der Homepage www.mannheim-zusammen.de kann man sich von jetzt an mit Ideen für die Videobeiträge registrieren. Die Agentur GO7 wird die Umsetzung unterstützen und das Video in ihrem professionellen Studio produzieren. Die fertigen Videos werden im Anschluss für alle auf der Homepage zu sehen sein.

„Wir wollen versuchen, den Menschen Mut zuzusprechen, solidarisch an ihrer Seite zu sein und ihnen den Frust zu nehmen“, sagte Initiator Thorsten Riehle, der Geschäftsführer des Capitols ist und zweiter Vorsitzender der „Mannheimer Runde“ – ein Verein mit dem Ziel, die Zusammenarbeit zwischen Mittelstand und Kommune in Mannheim zu fördern. Die „Mannheimer Runde“ unterstützt die Aktion mit 20 000 Euro. Weitere 10 000 Euro kommen aus dem Unterstützungsfonds Kunst und Kultur – gefüllt mit Spenden für den Capitol-Stream „Rockt zu Hause“. Dieses Geld ist explizit für Beiträge von soloselbstständigen Künstlern aus Mannheim vorgesehen, um einen kleinen Ausgleich für entgangene Gagen zu zahlen. cs