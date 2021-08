Videoclips und Nahaufnahmen aus dem Viertel

Einem kulturellen Wettbewerb, der „Culture Challenge“, stellen sich Achtkässlerinnen und Achtklässler der Marie-Curie-Realschule bereits seit fünf Jahren. Dahinter verbergen sich Projekte, die die Schülerinnen und Schüler künstlerisch herausfordern. In diesem Jahr lautete das Thema: „Zoom in: Einblicke“. Dabei kooperierte die Schule mit dem Interkulturellen Bildungszentrum (Ikubiz), der Organisation Stadt. Wand.Kunst sowie freischaffenden Künstlerinnen und Künstlern.

„Eigentlich sollte das Projekt schon im Frühjahr durchgeführt werden“, berichtet Lehrer Markus Herrmann. Aber wegen der Corona-Pandemie musste das Ganze auf die Zeit kurz vor Schuljahresende verlegt werden.

„Zoom in“ stehe unter anderem für „genaues Hinschauen“. So ging eine Führung zu ausgesuchten Wandkunstwerken – den sogenannten Murals – in der Neckarstadt-West voraus. Anschließend arbeiteten die Jugendlichen in vier Teilbereichen. Die Klasse 8a widmete sich unter Anleitung des Künstlers Halil Kacemer der abstrakten Fotografie – mit iPads erstellte Nahaufnahmen von Objekten des Stadtteils wurden in Teilbereichen vergrößert, bearbeitet und ästhetisch geformt.

Wandkunst auf dem Pausenhof

Die Klasse 8b machte Klang- und Videoaufnahmen in der Neckarstadt, die zu experimentellen Videoclips verarbeitet wurden. Gecoacht wurde der Workshop von Zacharias Zschenderlein und Daniel Wetzel.

Angeleitet von der Ikubiz-Mitarbeiterin Anca Krause widmete sich die 8c der Marie-Curie-Schule ebenfalls der Fotografie. „In Nahaufnahmen mit kleinen, ungefähr ein Zentimeter großen Figuren wurden Situationen im Mikrokosmos gestaltet und abgelichtet“, erklärt Markus Herrmann.

Die vierte Gruppe widmete sich dem Thema Graffiti. Unter Anleitung von Philipp Himmel von Stadt.Wand.Kunst entstand ein Kunstwerk auf einer Wand im Schulhof. Am letzten Projekttag präsentierten die Schülerinnen und Schüler die Ergebnisse. Eine größere Ausstellung im Stadthaus in N 1 soll im Herbst folgen.