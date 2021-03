Der andauernde Lockdown wegen der Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf den Betrieb der Abendakademie. Die Volkshochschule, so teilte Sprecherin Sabine Gromball mit, setzt verstärkt auf Online-Formate. „Aufgrund der Verlängerung des Corona-bedingten Lockdowns bleibt die Mannheimer Abendakademie voraussichtlich bis mindestens 28. März für den Publikumsverkehr sowie für Präsenzangebote geschlossen“, so Gromball. Alle Online-Veranstaltungen und Online-Kurse finden jedoch statt wie angekündigt – und werden laut Gromball sogar kontinuierlich ausgebaut. Anmeldungen nimmt die Abendakademie montags bis freitags jeweils von 10 bis 14 Uhr telefonisch unter 0621/107 61 50 oder 0621/107 60 entgegen. Ebenso können die gewünschten Angebote über die Homepage der Abendakademie jederzeit gebucht werden. Persönliche Anmeldungen und Beratungen sind allerdings voraussichtlich bis zum Ende des Lockdowns nicht möglich, heißt es in der Mitteilung. red/lang

Info: Infos: www.abendakademie-mannheim.de, #vhszuhause