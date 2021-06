Veterama findet vermutlich statt - Anmeldefrist verlängert

Mannheim. Nachdem die Veterama auf dem Hockenheimring im Frühjahr aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, gehen die Veranstalter weiterhin davon aus, dass der für Oktober geplante Automarkt in Mannheim stattfinden kann. „Die Ampel steht auf Gelb und wir hoffen, dass sie rechtzeitig auf Grün umspringt“, schreiben die Veranstalter um die Familie Seidel aus Ladenburg am Mittwoch in einer Pressemitteilung. Von den zuständigen Behörden habe es positive Signale gegeben, heißt es demnach. Zudem sei die Anmeldefrist für den Markt bis zum 31. Juni verlängert worden.

Die Veterama 2021 steht für den 8. bis 10. Oktober im Terminplan. Der „Veteranen-Markt“ hat sich nach eigenen Angaben seit 1975 zu Europas größtem Oldtimer-Markt entwickelt, zu dem mehr als 4000 Händler aus ganz Europa nach Mannheim kommen, die dort auf fast 50 000 Sammler treffen.

Weitere Informationen unter https://www.veterama.de/.