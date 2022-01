Vesperkirche: Zutritt nur mit 2GPlus

Die an diesem Sonntag, 9. Januar, startende und bis 6. Februar laufende Vesperkirche trotzt Corona mit einer ausgeklügelten Hygienestrategie und einem vom Gesundheitsamt zur Verfügung gestellten Covid-Testzelt. Ein festlicher Gottesdienst eröffnet am Sonntag die 25. Auflage der mit Spenden finanzierten, von evangelischer Kirche und Diakonie organisierten Kampagne in der CityKirche Konkordien. Der von Oberbürgermeister Peter Kurz und dem evangelischen Dekan Ralph Hartmann gestaltete Dialog setzt den Anfang der Predigtreihe „Aufsehen“ mit Persönlichkeiten aus Kirche und Gesellschaft. Nur geimpfte oder genesene und zusätzlich negativ getestete Menschen dürfen während unterschiedlicher Zeitfenster im Kirchenraum an einem der gedeckten Tische mit Abstand Platz nehmen und sich von Ehrenamtlichen, die alle FFP2-Masken tragen, bedienen lassen. Wer die 2-G-Plus-Regel nicht erfüllt, geht keineswegs leer aus, sondern bekommt Essen und Kuchen im Vesperbeutel. Weitere Infos gibt’s unter www.vesperkirche-mannheim.de wam

