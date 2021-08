Bei einem Auffahrunfall ist am Dienstag am Kurpfalzkreisel ein Vespa-Fahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wechselte eine Golf-Fahrerin kurz vor der Ampel die Fahrspur – vermutlich ohne ausreichend auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Zu diesem Zeitpunkt befand sich neben ihrem Wagen ein Citroen-Fahrer, der mit seinem Auto den Kurpfalzkreisel in derselben Richtung befuhr. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich er nach rechts aus und bremste. Aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands fuhr der Vespa-Fahrer mit seinem Roller auf den Pkw auf und stürzte. Er wurde in einer nahegelegenen Klinik erstversorgt. red/aph

