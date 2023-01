Verzicht aufs Elterntaxi

Neckar-, Rheinau- und Pfingstberg-Grundschule haben damit schon gute Erfahrungen gemacht: mit der Aktion der landesweit tätigen Organisation „Spospito“. Die Abkürzung steht für „Sporteln-Spielen-Toben“. Ziel: Das Elterntaxi soll so oft wie möglich in der Garage stehenbleiben – innerhalb von sechs Wochen mindestens 20 Mal. Stattdessen sollen die Kinder mit Rad, Tretroller oder zu Fuß in die Schule kommen.

„Viele Kinder bewegen sich zu wenig. Folgen sind Übergewicht, Haltungsschwächen und ernsthafte gesundheitliche Störungen“, erklärt Thomas Gansert vom Spospito-Team den Hintergrund. Die „Aktion für mehr Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz auf dem Schulweg“ geht nach dem Erfolg in 2022 mit über 74 000 teilnehmenden Kindern bundesweit in die vierte Runde.

Anmeldefrist endet am 3. Februar

Ab sofort können sich Grundschulen für eine kostenlose Teilnahme an dem Spospito-Bewegungs-Pass bewerben, Anmeldeschluss ist der 3. Februar. Ausführliche Informationen dazu gibt es im Internet unter spospito-bewegungspass.de/.

Kinder, die die Aufgabe meistern, profitieren in erster Linie von einer Extra-Portion Bewegung. Daneben erhalten sie als Anerkennung eine Spospito-Urkunde. Außerdem werden hochwertige Preise verlost, zum Beispiel Scooter oder Kinderrucksäcke. Gansert wünscht sich natürlich, dass die Kinder auch nach der Aktion fleißig weiter zu Fuß, per Rad oder Roller zur Schule gehen – und aufs Elterntaxi verzichten. bhr