  Verzicht auf Ausgangssperre in Mannheim: "Müssen von Tag zu Tag schauen"

Mannheim. Trotz steigender Corona-Zahlen ist aktuell laut Gesundheitsamtschef Peter Schäfer keine nächtliche Ausgangssperre nötig. Man müsse da jedoch „von Tag zu Tag schauen“.

Herr Dr. Schäfer, wie ist das aktuelle Infektionsgeschehen?

Peter Schäfer: Seit Dezember, das zeigen alle Zahlen, ist es sehr zurückgegangen. Aktuell erleben wir zwar einen Anstieg, der gerade in dieser Woche zunimmt. Entscheidend ist aber, dass wir die Infektionsketten derzeit noch zu 70 bis 75 Prozent nachvollziehen können. Das ist ein guter Wert.

Für die Verhängung einer erneuten nächtlichen Ausgangssperre müsste es sich ja um ein „diffuses“ Infektionsgeschehen handeln. Davon sind Sie demnach also aktuell noch weit entfernt?

Schäfer: Stand heute ja. Aber da muss man vorsichtig sein und von Tag zu Tag schauen.

Wann wäre das Infektionsgeschehen aus Ihrer Sicht wieder diffus?

Schäfer: Ich finde nicht, dass man das an einer einzelnen Zahl festmachen kann – weder allein an der Inzidenz noch am Prozentsatz der möglichen Kontaktverfolgung. Es sind mehrere Aspekte, die man da berücksichtigen muss, besonders den Zusammenhang der Fälle und die Ausbreitung der Mutationen. Wie gesagt: Da müssen wir die Situation Tag für Tag neu bewerten.

Ist eine nächtliche Ausgangssperre grundsätzlich zur Eindämmung der Pandemie geeignet?

Schäfer: Unsere Zahlen legen das zumindest nahe. Wir haben ab Mitte Dezember festgestellt, dass die damals über 200 liegenden Inzidenzwerte in Mannheim stärker zurückgegangen sind als in Kommunen ohne Ausgangssperre. Und das vor dem Hintergrund des Erfahrungswerts, dass sich eine neue Maßnahme etwa zwölf bis 14 Tage nach ihrer Einführung auswirkt.

Das heißt im Umkehrschluss: Die zuletzt wieder gestiegenen Zahlen haben auch nichts damit zu tun, dass die Mannheimer seit einer Woche wieder nachts raus dürfen?

Schäfer: Es wäre nicht statthaft zu sagen, der jüngste Anstieg der Zahlen hinge unmittelbar mit der Aufhebung der Ausgangssperre zusammen. Das scheint mir derzeit eher ein bundesweiter Trend zu sein.

Dafür werden auch die Mutanten verantwortlich gemacht. Wie sieht es damit nun in Mannheim aus?

Schäfer: Aktuell haben wir 96 Fälle, vor einer Woche waren es noch 47. Die mutierten Varianten machen etwa ein Viertel der Neuinfektionen aus, auf Landesebene ist es bereits ein Drittel. Ich rechne damit, dass sie ab Mitte März dominieren werden.

Ist da ein Typ vorherrschend?

Schäfer: Ganz klar die Variante aus Großbritannien. Von den 96 Fällen ist in 59 diese Virusvariante B.1.1.7. bereits nachgewiesen. Bei den anderen Mutationen erfolgt eine weitergehende Diagnostik zur Bestimmung der konkreten Variante der Mutation, was mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. Denn wird eine Virusmutation nachgewiesen, kann erst in einem zweiten Schritt analysiert werden, um welche es sich genau handelt.

Gibt es bei den Mutanten ein, zwei feste Infektionsketten?

Schäfer: Nein, die mutierten Varianten sind an mehreren Stellen unabhängig voneinander aufgetreten.

Wirken sie sich aggressiver und gefährlicher aus?

Schäfer: Nach ersten Erkenntnissen führen die Mutanten zwar nicht zu schweren Krankheitsverläufen, sind aber ansteckender als die bisherigen Varianten. Sie verbreiten sich etwa um 30 Prozent schneller. Umso wichtiger ist es für uns, die Kontaktketten rasch nachzuverfolgen.

Ist angesichts der Mutanten in Mannheim bis Mitte März noch eine Inzidenz von unter 35 vorstellbar, die als Voraussetzung für weitere Lockerungen gilt?

Schäfer: Diese Zahl im März zu erreichen, halte ich durchaus für möglich. Sie ist jedenfalls ein Ziel, das wir nicht aufgeben sollten. Wir sollten uns alle gemeinsam nach Kräften darum bemühen.

Sind Sie dafür im Gesundheitsamt personell ausreichend gerüstet?

Schäfer: Ja. Bei uns arbeiten derzeit 238 Menschen, das entspricht 165 Vollzeitstellen. Vor Corona waren es im Infektionsschutz 17. Das finde ich sehr eindrucksvoll. Wir haben sehr viel Verstärkung über Neueinstellungen, aus anderen Bereichen der Stadtverwaltung oder auch von der Bundeswehr bekommen.

Wieso haben Sie die Zahl der Soldaten nun von 30 auf 22 reduziert?

Schäfer: Das wurde in engem Austausch mit der Bundeswehr entschieden und war nicht unsere Entscheidung. Wir sind sehr froh über die Unterstützung der Soldaten, weil sie wirklich eine große Hilfe sind. Aber aktuell werden sie eben eher an anderen Stellen gebraucht, etwa bei der Testung in Pflegeheimen.

Wie ist denn dort die Situation?

Schäfer: Aktuell haben wir in allen Mannheimer Pflegeeinrichtungen nur noch einen Corona-Fall und eine direkte Kontaktperson. Hier macht sich sicher positiv bemerkbar, dass wir seit Mitte Februar in den Pflegeheimen mit beiden Impfungen durch sind.

Und wie sieht mittlerweile die Lage in den Mannheimer Krankenhäusern aus?

Schäfer: Auch da gibt es eine deutliche Besserung. Derzeit haben wir in Mannheim noch elf Corona-Patienten in Intensivbetten und 31 auf normalen Stationen. Vor Weihnachten waren es insgesamt mehr als 200. Die Entwicklung der stationär behandlungsbedürftigen Patienten hinkt der Fallzahlentwicklung aber auch immer rund zwei Wochen hinterher.

Könnten die Krankenhäuser bei den jetzigen Zahlen nicht auch wieder nötige, aber nicht ganz so dringliche Eingriffe vornehmen, die verschoben wurden?

Schäfer: Ja, das machen sie auch bereits. Das ist ja nicht nur eine medizinische, sondern auch eine ethische Frage: Man kann als notwendig erkannte Behandlungen und Operationen nicht immer weiter auf die lange Bank schieben. Und niemand muss Angst haben, sich im Krankenhaus mit dem Coronavirus anzustecken. Zwischen Infizierten, Verdachtsfällen und sonstigen Patienten wird strikt getrennt.

Wäre nun auch eine Lockerung des Besuchverbots möglich?

Schäfer: Einerseits schreckt die Aussicht, von niemandem besucht werden zu können, sicher Patienten ab. Andererseits müssen wir weiter aufpassen, keine Infektionen von außen in die Krankenhäuser zu tragen. Das ist eine schwierige Abwägung, noch gibt es da keine Entscheidung.

Zum Schluss noch: Das Bild der Gesundheitsämter hat sich sehr gewandelt. Nachdem die erste Welle so gut überstanden war, wurden sie überall gelobt. Aber seit der zweiten Welle gelten sie vielen als total überforderte, verstaubte Behörden mit Fax-Geräten . . .

Schäfer: Ich finde es ein bisschen schade, wenn in den Medien das Bild vermittelt wird, als würden wir alle noch mit Strichlisten arbeiten. Das entspricht nicht der Realität. Man sollte das differenzierter betrachten. Zum einen gibt es regional große Unterschiede, zum anderen liegt das Problem häufig nicht in den Gesundheitsämtern selbst, sondern an den Schnittstellen.

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer technischen Ausstattung?

Schäfer: Wir haben schon seit Juni vergangenen Jahres die modernste Software im Einsatz, wünschen uns aber eine Weiterentwicklung der bundesweiten Vernetzung auf allen nötigen Ebenen.

Aber Fax-Geräte und Strichlisten haben bei Ihnen ausgedient?

Schäfer: So ist es.