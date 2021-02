Mannheim. 53 weitere Fälle einer nachgewiesenen Coronavirus-Infektion meldet das städtische Gesundheitsamt für Freitag, insgesamt gibt es 484 akute Infektionsfälle. Damit steigt die Sieben-Tage-Inzidenz (also die Summe der Corona-Neuinfektionen in einer Woche umgerechnet auf 100 000 Einwohner) nach den Zahlen der Stadt auf 67,3.

Kontaktketten nachverfolgbar

Obwohl die Inzidenz damit den siebten Tag in Folge über der kritischen Marke von 50 liegt, verzichtet die Stadt auf die erneute Verhängung einer nächtlichen Ausgangssperre. Die in einem Erlass des Sozialministeriums vorgesehene Maßnahme sei kein Automatismus, so Rathaussprecher Ralf Walther am Freitagnachmittag. Es komme auch auf das lokale Infektionsgeschehen an. „Die Stadt Mannheim schätzt heute die Infektionslage insofern als nicht diffus ein, da die aktuellen Zahlen stark von Clustern geprägt werden, die vom Gesundheitsamt als nachverfolgbar eingeordnet werden“, sagt Walther.

Nach Angaben von Gesundheitsamtschef Peter Schäfer können die Infektionsketten in Mannheim trotz des jüngsten Anstiegs der Fallzahlen nach wie vor zu 70 bis 75 Prozent nachverfolgt werden (siehe Interview Seite 14). Schäfer wie Walther appellieren indes an die Bürger, nun nicht unvorsichtig zu werden und weiter die Corona-Regeln und wie Hygiene-Empfehlungen konsequent einzuhalten.

Polizei: Kein Partygeschehen

Nachgefragt bei der Polizei, fällt die Bilanz nach einer Woche ohne Ausgangssperre unauffällig aus: „Es sind zwar mehr Menschen auf der Straße, aber wir verzeichnen kein Party-Geschehen“, erklärt Polizeisprecher Norbert Schätzle. Auch auf der früheren Partymeile im Jungbusch sowie in der Innenstadt oder der Neckarstadt habe man bis jetzt keine auffälligen Anhäufungen von großen Gruppen festgestellt.

Am Wasserturm hätten die Ordnungshüter auf die geltenden Corona-Regeln hingewiesen und zum Teil auch Platzverweise ausgesprochen. Manche würden zudem vergessen, Abstand zu halten oder Maske zu tragen. Nach wie vor sind laut Polizei auch nachts Corona-Streifen auf der Straße.

„Menschen zieht es ins Freie“

Was die Anzahl von Menschen auf der Straße angeht, stimmt Jennifer Yeboah, Quartiermanagerin in der Neckarstadt-West, mit der Einschätzung der Polizei überein: „In der Neckarstadt ist das kein bisschen anders als in anderen Stadtteilen“, so ihre Beobachtung. Die Quartiermanagerin weist aber darauf hin, dass gerade in den dicht besiedelten innerstädtischen Bezirken, wo auch viele Familien mit Kindern in Wohnungen ohne eigene Terrasse oder Garten leben, der Druck auf öffentliche Plätze und Grünflächen besonders groß sei: „Die Menschen zieht es einfach ins Freie.“

Unterdessen hat die Stadt am Freitag auch wieder die aktuellen Impfzahlen bekannt gegeben: Seit dem 27. Dezember erhielten 25 924 Personen den ersten und 16 095 den zweiten Piks – entweder im Mannheimer Impfzentrum oder durch ein mobiles Team. Die Stadt weist nochmals ausdrücklich auf die Besucherbegrenzung von 1500 Personen hin, die sich gleichzeitig im Herzogenriedpark aufhalten dürfen. Sobald diese Obergrenze erreicht ist, wird der Park geschlossen.