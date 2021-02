Mannheim. Wenn im Herzogendriedpark beim nächsten Mal wieder die Obergrenze von 1500 Besuchern erreicht wird, soll der Park definitiv für weitere Gäste an diesem Tag geschlossen werden. Das stellte die Stadtverwaltung am Montag auf Anfrage klar. Neue Besucher werden demnach auch dann nicht eingelassen, wenn andere die Grünanlage verlassen.

Genau das war am Sonntag der Fall – obwohl es die Stadtverwaltung anders angekündigt hatte und selbst am Sonntagnachmittag nach Erreichen der Obergrenze noch erklärt hatte, jetzt sei der Park geschlossen.

Wie Rathaus-Sprecher Kevin Ittemann am Montag erläuterte, hätten „die Einsatzkräfte vor Ort nach Abstimmung mit der Parkleitung“ eine andere Entscheidung getroffen. Besucher seien „Zug um Zug“ eingelassen worden, wenn andere das Areal verlassen hätten. Auch wenn die Corona-Regeln dem Sprecher zufolge eingehalten wurden – die Situation habe damit wegen der Warteschlangen „genau nicht mehr der zulässigen Öffnung einer Grünanlage“ entsprochen.

Eine Panne also? Davon wollte Ittemann auf Nachfrage nicht sprechen. Er betonte, dass es in Zukunft anders laufen werde. „Künftig werden nach Erreichen der Obergrenze keine Menschen mehr in den Park gelassen. Eine Einlasskontrolle und Warteschlangen widersprechen der getroffenen Regelung und der Rechtsverordnung des Landes.“ Diese Praxis habe sich im Sommer auch bei den Freibädern bewährt.

Die Stadtverwaltung hatte den seit November geschlossenen Park am vergangenen Freitag wieder geöffnet – allerdings kostenfrei. Eigentlich fällt der Herzogenriedpark unter die Kategorie Freizeitparks, Zoos und Botanische Gärten, deren Öffnung die Corona-Landesverordnung verbietet. Durch die „Umwandlung“ in eine öffentliche, gratis zu nutzende Grünfläche war die Öffnung aber möglich. Und warum kam die Stadt nicht schon früher auf diese Idee? Man habe diese Möglichkeit „bereits länger intern diskutiert“, erklärte Ittemann dazu. Unter anderem sei eine „rechtssichere Gestaltung“ zu prüfen gewesen. Nach der angekündigten Verlängerung des Lockdowns sei das Thema dann wieder auf die Tagesordnung gesetzt worden.