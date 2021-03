„Der Täter kehrt immer an den Tatort zurück“ – keine Binsenweisheit, wie sich am Wochenende gezeigt hat. Beamte des Polizeireviers in der Neckarstadt waren gegen 16 Uhr gerade dabei, einen Verkehrsunfall aufzunehmen, der sich eine halbe Stunde zuvor in der Hemmerstraße ereignet hatte, als der Verursacher wieder an der Unfallstelle vorbeifuhr. Er hatte sich mit seinem Audi unerlaubt entfernt. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung des Audi auf und stoppten ihn noch in der Hemmerstraße, unweit der Unfallstelle. Der 55-jährige Fahrer war erheblich alkoholisiert – 2,2 Promille ergab ein erster Test rund eine Stunde nach dem Unfall. Weil die Polizisten nicht ausschließen konnten, dass der Mann in der Zwischenzeit weiter getrunken hat, wurden ihm zwei Blutproben entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der 55-Jährige hatte beim Ausparken einen Kleinlaster touchiert. Der Gesamtschaden war gering. pol/lok