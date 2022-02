Versuchter Mord - Prozessbeginn am Landgericht Mannheim

Mannheim. Am Mannheimer Landgericht beginnt am Dienstag ein Prozess wegen versuchten Mordes an der Ehefrau. Der 1974 geborene Angeklagte soll im August 2021 versucht haben, seine Ehefrau, mit der er zwanzig Jahre verheiratet gewesen sein soll, mit einem Klappmesser umzubringen. Nur durch das Einschreiten der beiden gemeinsamen Kinder habe die Frau gerettet werden können. Sie habe sich im Juni 2021 vom Angeklagten getrennt, im September hätte er aus der gemeinsamen Wohnung in Mannheim ausziehen sollen.

