Versuchter Einbruch in Mannheimer Schule

Mannheim. Unbekannte Täter haben sich in der Nacht von Sonntag auf Montag Zugang zu einer Garage der Schule in der Humboldtstraße in Mannheim verschafft. Wie die Polizei mitteilte, hebelten sie das Garagentor auf und versuchten von dort aus in die Kellerräume des Gebäudes vorzudringen, was jedoch misslang. Aus der Garage wurden keine Gegenstände entwendet. Der Sachschaden liegt im niedrigen, dreistelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/3301-0 entgegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1