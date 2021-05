Versuchter Einbruch in Kiosk - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Oststadt. Ein versuchter Einbruch in einen Kiosk beschäftigt zurzeit das Polizeirevier Mannheim. Laut Pressemeldung sollen zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag bislang unbekannte Täter versucht haben, die Rollläden des Kiosks am Sportplatz im Unteren Luisenpark aufzuhebeln. Beim Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro, es gelang den Tätern jedoch nicht, ins Gebäudeinnere einzudringen. Des Weiteren wurden Kiosk und Außentheke mit Kreide beschmiert.

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt zu melden unter 0621 174-3310.