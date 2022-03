Versuchter Einbruch in Bäckerei - Täter schlagen Glastür ein

Mannheim. Unbekannte Täter sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in eine Bäckereifiliale in der Schwetzinger Straße eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die Täter über eine eingeschlagene Glasschiebetür in den Laden. Dabei löste sich die gesamte Glastür aus der Verankerung, vermutlich war das Geräusch deutlich zu hören. In der Filiale versuchten die Täter Wertbehältnisse zu öffnen, was jedoch misslang. Sie verließen die Bäckerei, ohne etwas gestohlen zu haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/174 3310 zu melden.

